Perchè Amadeus vuole lasciare la Rai | “Pressioni su Povia | Mogol | Hoara Borselli e Insegno”

Puntata piena di colpi di scena quella di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. Al centro dello studio, con il conduttore Amadeus , Gabriella e Luca da Cagliari, in rappresentanza della ... (liberoquotidiano)

News Tv. Nella serata di oggi, venerdì 29 marzo 2024, Affari Tuoi non andrà in onda . Dopo lo stop della scorsa domenica, dovuto alla partita Italia – Ecuador, stasera il programma di Rai 1 condotto ... (tvzap)

Amadeus, Fazio, Crozza: ecco quanto vale la campagna acquisti della Nove, la piccola che macina ascoli: ... mostrando che c'è vita anche dopo il numero sette, è la Nove, che sta per incassare la super - star Amadeus. Grazie a un'oculata campagna acquisti, l'emittente del gruppo Warner Bros Discovery sta ...

Amadeus lascia la Rai per colpa di Povia La rivelazione sui motivi dell'addio: leggi anche Quanto guadagna Amadeus Stipendio e cachet del conduttore di Sanremo 2024 Amadeus via dalla Rai: colpa di Povia Negli ultimi anni Amadeus è stato una manna per la Rai : non solo il ...