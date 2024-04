Per la Cremonese con la Ternana c’è in gioco un bottino ricco Formazioni e diretta tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Domani alle 14 allo Stadio Zini saranno in palio punti infuocati. In effetti deve farepieno laper continuare ad inseguire la promozione, ma, sul fronte opposto, non può assolutamente rimanere a mani vuote unache si trova in piena zona play out, con una sola lunghezza di vantaggio sulla retrocessionee a -2 dalla salvezza. Numeri che fanno capire i rossoverdi contro la squadra di Stroppa si giocano una grossa fetta del loro Campionato. Se, però, gli umbri si apprestano a scendere in campo con grande determinazione, la compagine grigiorossa non può permettersi altri rallentamenti, ma deve continuare a pieni giri la sua rincorsa all’immediato ritorno in serie A. Per riuscire in questo intento, oltre a cercare di sfruttare il sostegno del proprio pubblico, la ...

