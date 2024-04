Pentathlon | i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di Ankara e Budapest

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sono state diramate le convocazioni per ledidel2024 dimoderno previste ad(Turchia) dal 16 al 21 aprile ed a(Ungheria) dal 23 al 28 aprile: rotazione nel settore femminile, identica la squadra maschile per provare a centrare l’ultimo pass olimpico ancora da conquistare per l’Italia. La novità riguarda, invece, il ritorno di una coppia azzurra a disputare la staffetta mista, specialità non olimpica, ma che la UIPM potrebbe proporre per l’inserimento nel programma a partire da Los Angeles 2028. In Turchia, dal 16 al 21 aprile, saranno in gara tra le donne Alessandra Frezza, Alice Sotero (in possesso del pass olimpico) ed Alessandra Frezza, mentre tra gli uomini saranno al via Matteo Cicinelli, Giorgio Malan (in possesso del pass ...