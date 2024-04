Pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi | requisiti e limiti da rispettare

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si può anticipare ladise si èevitando di dover attendere i 67 anni di età? Tutto dipende dalla percentuale dità. Il sistema previdenziale italiano offre diversi scivoli ai cittadiniper anticipare l’uscita dal mondo del lavoro ma non sarà facile poterne approfittare. Solo chi ha una certa percentuale godrà delle misure che agevolano il pensionamento. Come andare inin anticipo da(Informazioneoggi.it)Un lettore ha chiesto “Ho 57 anni di età e 32 anni di contributi e il 50% dità. Posso andare in?”. L’tà è una condizione che peggiora la qualità di vita delle persone ed è per questo che lo Stato eroga aiuti assistenziali ed ...

