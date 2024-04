Pensione | a quanti anni si smette davvero di lavorare? Gli scenari e cosa sapere

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 aprile 2024) A che età si può andare in? E’ questa una delle domande frequenti che gli italiani si pongono. Ogni Governo infatti mette mano alle leggi in materia rimescolando continuamente le carte in tavola. Ma quali sono gli ultimiaggiornati? Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Età per andare inin Italia:dicono i dati aggiornati – (ilcorrieredellacitta.com)In Italia si vainpiù tardi rispetto agli altri Paese europei? Cerchiamo di sfatare qualche luogo comune. Certo, è indiscutibile che per molti – specie per le nuove generazioni – questo traguardo abbia assunto ormai i connotati quasi dell’utopia considerando che, frequentemente, l’età per andarci viene costantemente rivista al rialzo. La realtà però è un po’ diversa. E questo sia perché la ...