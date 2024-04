Pene più severe e nuovi reati | così la Ue combatte la criminalità ambientale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’aumento deiambientali e dei loro effetti continua a destare preoccupazione nell’Unione europea. Questi tipi disi stanno diffondendo in misura crescente oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentando una minaccia per l’ambiente ed esigendo una risposta adeguata ed efficace. L’accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l’obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. La norme sanzionatorie vigenti, istituite dalla direttiva 2008/99/CE, e la legislazionesettoriale non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell’Unione in materia di ...