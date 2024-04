Pellegatti | “Pioli sotto pressione | il Milan ha sbagliato come a…”

Pellegatti su Milan-Roma: "Pioli è sempre sotto pressione" - Carlo Pellegatti ha parlato alla trasmissione Tutti Convocati di Radio 24 per dare la sua analisi in relazione sconfitta del Milan con la Roma in Europa League. "Non me ...tuttojuve

Carlo Pellegatti: «Milan, non c’è lo spirito dello scudetto» - Carlo Pellegatti è intervenuto per parlare della sconfitta del Milan in casa della Roma in Europa League per 1-0 Carlo Pellegatti ha parlato alla trasmissione Tutti Convocati di Radio 24 per fornire l ...calcionews24

Milan Roma, Pellegatti si sbilancia: «Ecco la mia favorita, chi passa il turno tra le due..» - Carlo Pellegatti, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sulla favorita dei match tra Milan e Roma in Europa League Le parole di Carlo Pellegatti, intervenuto a Sky Sport, sulla favorita dei match t ...milannews24