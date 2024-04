Pecorino di Pienza | ricotta fresca e tanto altro | in Val d’Orcia c' è un caseificio in cui fare i picnic

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 aprile 2024) Venti varietà di, confetture, miele, pane (sciapo, come si addice a dei veri toscani) e un cestino con tovaglioli per vivere un’esperienza all’aria aperta: ilCugusi, trae Montepulciano, ha trovato da anni una formula vincente con ilfai-da-te messo a disposizione dei tanti clienti che arrivano al punto vendita peracquisiti. Una bella idea per una pausa pranzo diversa durante una gita fuoriporta. Ildeltoscano La bottega è spaziosa, e oltre ai formaggi offre tanti salumi, insaccati, mieli diversi in più formati: il cestino con il coperto costa €2.50 a persona, poi ognuno paga a seconda della quantità e qualità del cibo scelto, anche grazie all’aiuto del ...