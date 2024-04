Pechino Express | chi è stato eliminato nella sesta puntata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Rotta del Dragone è entrata ormai nel vivo del suo percorso, mentre i concorrenti diproseguono il loro viaggio concludendola loro tappa in Laos. Questa volta le coppie rimaste in gara si trovano ad affrontare sfide inaspettate, a cominciare dalla scelta dello “scoppiamento”, comunicato proprio all’inizio dai conduttori Costantino della Gherardesca e Fru. Vengono abbinati così: Artem e Megan, Fabio e Damiano, Maddalena C. e Maddalena S., Antonio e Barbara, Massimiliano ed Estefania, Antoed Eleonora. Partono con 15 e 10 minuti di ritardo per mano di Italia Argentina le coppie formate da Artem e Megan e Antonio e Barbara. I primi malumori non hanno tardato ad arrivare e segnano inevitabilmente il corso di questa movimentata tappa di ...