‘Peccato originale’ | il nuovo libro del Prof Salvatore Di Bartolo | il conformismo dell’Occidente moderno

Nella settimana in cui si celebra “Il giorno della memoria”, il giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa sovietica liberarono il campo dì concentramento di Auschwitz, e tutti i media, dai giornali ... (ilgiornaleditalia)

È in libreria dal 10 aprile Siamo meridionali, un nuovo saggio di inchiesta sul Sud del nostro Paese destinato a far discutere, soprattutto per l’imponente mole di dati che porta a supporto delle ... (ilfattoquotidiano)

Milan, contro la Roma poche contromisure e i migliori fuori forma - L'analisi Theo-Leao fuori partita e Pioli non riesce a ribaltare il disegno tattico impostato da De Rossi: rimonta possibile ma all'Olimpico servirà molto di più Se è vero che la partenza lenta, quasi ...informazione

“Siamo meridionali”, il nuovo libro di Marco Ascione sul “Peccato originale” del Sud Italia – L’ESTRATTO IN ANTEPRIMA - È in libreria dal 10 aprile Siamo meridionali, un nuovo saggio di inchiesta sul Sud del nostro Paese destinato a far discutere, soprattutto per l’imponente mole di dati che porta a supporto delle sue ...ilfattoquotidiano

Campania, Autonomia. Laboccetta (Polo Sud) a Rampelli: “I veri patrioti dicono NO” - Napoli, 5 Aprile – “L’onorevole Fabio Rampelli ha ragione da vendere quando ricorda al Pd di ‘aver bombardato’ la Costituzione con l’approvazione, nel 2001, dell’attuale Titolo V. Non ne ha alcuna qua ...sciscianonotizie