Pd-M5s | finché gli elettori vedranno in gioco certi cacicchi continueranno a non votare

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo La reale natura dei rapporti tra l’elettorato Pd e M5S e le reali cause dell’astensionismo di sinistra non è Decaro in Puglia o Marrese in Basilicata o la legalità. Bisogna tornare alle origini con Grillo che, snobbato dal Pd con Prodi che dormiva e Fassino che diceva “si faccia un partito e vediamo quanti voti prende”, organizzò il Vaffaday. L’equivoco iniziò lì, alimentato dallo stesso Grillo che da un lato affermava l’equidistanza del M5S da destra e sinistra e dall’altro faceva proprie tutte le bandiere della sinistra, dall’ambientalismo alla giustizia sociale (RdC e salario minimo) e persino la visione pauperista e anticonsumista di una certa sinistra con la decrescita felice. Il suo né di destra né di sinistra nasceva dal tradimento dei valori e della difesa degli interessi delle classi sociali che tradizionalmente erano vicine al Pd. Una ...

