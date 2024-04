Pavia | visite specialistiche gratis per un giorno | ecco come prenotare

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Campus medico dei Lions domani in piazza della Vittoria. Dalle 8 alle 18 saranno offerteoculistiche, diabetologiche, dermatologiche, cardiologiche e senologicheper tutti e senza formalità. L’obiettivo è far conoscere l’importanza della prevenzione. Sarà possibile controllare la glicemia, effettuare una mappatura dei nevi, un elettrocardiogramma e controllo pressione arteriosa oppure un’ecografia mammaria. Coloro che si presenteranno all’ingresso del campus troveranno un banchetto, una sorta di accettazione dove potranno richiedere l’esame e la prestazione di cui hanno bisogno a quel punto riceveranno un ticket da presentare agli specialisti. Una quindicina i medici coinvolti da Vittorio Turi, primario di chirurgia in pensione che ha diretto il reparto dell’ospedale di Mede ed è socio dei ...

