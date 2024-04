Pavia | ennesima aggressione in carcere | poliziotto colpito con una testata al volto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 - Un'altranelpavese di Torre del Gallo. "Non si può più lavorare così" lo sfogo del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) che oggi, venerdì 12 aprile, ha reso noto l'ennesimo "grave episodio di violenza gratuita contro un appartenente alla polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di". E' successo nel giorno della festa musulmana per la fine del Ramadan. "Durante l'operazione di chiusura - riferisce Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sappe - alcuni detenuti si sono rifiutati di entrare in cella dopo aver festeggiato la fine del Ramadan e, durante le fasi di ripristino dell'ordine della Sezione, unha preso unaalda un detenuto straniero per la ...