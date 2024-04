Pavia | denunciati i Friday’s for future che disegnarono una pista ciclabile | andranno in tribunale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Sono statialla procura della Repubblica gli organizzatori di Fridays forche il 21 gennaio scorso durante una manifestazione hanno disegnato in via Cavallini una corsia di una. La notizia è stata data ieri, giovedì 12 aprile durante la seduta del Consiglio comunale. I ragazzi di Fridays forin gennaio avevano tenuto al’assemblea nazionale, conclusa con un corteo per le vie della città per chiedere più sicurezza sulle strade, no alle auto davanti alle scuole e limite di velocità a 30 all'ora. In quel frangente avevano tracciato la corsia di unaprima di essere bloccati dalle forze dell’ordine. Per quella striscia gialla ora ...