Paura per Paolo Ascierto, il luminare della lotta ai tumori: “Ho avuto un grave incidente e intervento d’urgenza” - Paolo Ascierto, luminare della lotta al melanoma, spiega di aver subìto un delicato intervento: e di essere stato "paziente grave per un po'" ...fanpage

"Il pompiere Paura non ne ha", l'omaggio dei bimbi di Camugnano - "Il pompiere Paura non ne ha", "portiamo il soccorso a chi ci chiede aiuto, un giorno senza rischio per noi è non vissuto", "Il pompiere Paura non ne ha". La canzone dedicata ai pompieri è intonata ...ansa

Alessia Pifferi, il pm: “Avrebbe potuto salvare sua figlia. Ora mente per ottenere sconti di pena”. Lei: “Non ho mai voluto ucciderla” - Nuova udienza a Milano del processo ad Alessia Pifferi, accusata di omicidio volontario dopo la morte per stenti della figlia di 18 mesi da lei lasciata sola in casa per sei giorni. La Corte d’assise ...ilfattoquotidiano