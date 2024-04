(Di venerdì 12 aprile 2024) Momenti di grandeper Elseiddella Lazio. Secondo le prime ricostruzioni, il giocatore è rimastonella sua auto che ha preso. L’incidente risale allo scorso lunedì e fortunatamente non ha provocato conseguenze fisiche alera in auto con il: durante la guida la vettura ha preso improvvisamente, con le portiere rimaste bloccate e i due uomini rimasti bloccati all’interno. Mondoper Harry Kane: i figli coinvolti in un incidente stradale FOTO Le prime indiscrezioniera alla guida della sua, acquistata ...

Paura per Hysaj , in fiamme la Ferrari da 160mila euro. Forse un difetto di fabbrica . Lo scrive Il Messaggero. Una Ferrari da 160mila euro andata letteralmente in fumo. Domenica scorsa Elseid Hysaj ... (ilnapolista)

Momenti di Paura per Barbara D’Urso che a causa di un piccolo incidente domestico si è bloccata. L’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, infatti, ha raccontato ai suoi followers su Instagram cosa ... (ilfattoquotidiano)

Paura per Hysaj: la Ferrari prende fuoco, il calciatore intrappolato col suocero - Elseid Hysaj ha rischiato la vita: momenti di grande Paura per il calciatore della Lazio, la sua Ferrari in fiamme ...calcioweb.eu

L’auto va a fuoco, grande spavento per Hysaj e la sua famiglia - Attimi di Paura per Elseid Hysaj, terzino albanese in forza alla Lazio che nei giorni scorsi ha temuto il peggio ...calciomercato

Emulatori Nintendo Switch sfrattati da Discord, gli avvocati di Nintendo fanno Paura - Dopo la causa milionaria di Yuzu, molte piattaforme si stanno affrettando a rimuovere gli emulatori Nintendo per evitare problemi simili.tomshw