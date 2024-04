Patto Osimhen | confronto nello spogliatoio | cosa ha promesso ai compagni

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le strade die del Napoli si divideranno a giugno, nonostante ciò il calciatore nigeriano ha giurato unaaidi squadra. Il Napoli si avvicina ad un intenso finale di stagione, in cui dovrà cercare di ottenere il massimo risultato da ogni partita, per sperare di partecipare ad una delle competizioni UEFA del prossimo anno. La squadra, dopo il secondo tempo convincente di Monza, è chiamata a ripetersi già questa domenica, nella sfida casalinga contro il Frosinone, in programma alle 12:30. Tra i calciatori ritrovati, oltre a Politano e Zielinski, c’è Victor, autore di un fantastico gol di testa dei suoi. L’attaccante nigeriano, che quasi sicuramente saluterà il prossimo giugno dopo le dichiarazioni dello scorso gennaio durante la Coppa d’Africa, hauna ...

