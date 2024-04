Patrimonio case Roma – Canale LCR | “Regolamento autoriparazioni immobili ERP crea disparità di trattamento tra chi è in graduatoria”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Con ilproposto sulledi alloggi ERP la maggioranza Pd capitolinaunadi: tra chi è in lista di attesa e ha un reddito basso, e quindi non è in grado di fare i lavori di riparazione al posto del Comune, e chi invece ha la disponibilità economica per farli. La conseguenza è che gli aventi diritto utilmente collocati insi vedrebbero scavalcati da potenziali assegnatari di reddito superiore. Ma non è tutto: la stessa Ragioneria comunale ha evidenziato che l’art. 3 delnon rispecchia il principio stabilito dal Codice Civile sull’onere posto a carico del conduttore riguardo ai lavori di manutenzione ordinaria. In caso di mancata realizzazione dei lavori, l’assegnatario non si vedrà privato ...