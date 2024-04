Patente aziendale a punti | il governo accelera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una commissione avrà 12 mesi per avanzare proposte sulla sicurezza sul lavoro ed è in campo l’ipotesi di un’estensione, oltre al settore dell’edilizia, dellaper le aziende. La tragedia di Suviana impone alun’ta sul tema delle morti sul lavoro e a muoversi sono sia il ministero della Giustizia che quello del Lavoro. La commissione, istituita dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, dovrà analizzare l’attuale "quadro normativo e giurisprudenziale per verificarne i limiti e le criticità" al fine di "formulare proposte di intervento". Il gruppo, presieduto dal viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, si insedierà il 26 aprile e avrà un anno per presentare le sue proposte. Così come indicato nel decreto ministeriale, appare fondamentale la prevenzione e una continua attività di ...