Parigi e Berlino | evitare viaggi in Iran | Israele | Libano e Palestina Gaza | 29 morti in un raid

“Noi non vogliamo che l’Europa da continente dello sviluppo della tecnologia, diventi un museo all’aria aperta. Per evitare questo destino e la consapevolezza della forza dei popoli e delle nazioni ... (formiche)

A febbraio, nei giorni difficili per l’inquinamento in Lombardia, Paola Gianotti era in giro per l’Europa con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria, la nostra. Per questo ha pedalato da ... (iodonna)