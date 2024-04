Parigi 2024 | Mélanie Berger-Volle porterà la torcia olimpica | l’ex partigiana ha 102 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sarà, un’exdi 102, a portare lain occasione dei Giochi di. La donna si è detta un po’ preoccupata dal peso della, ma ha accettato con felicità l’invito e si è mostrata ottimista, anche perché fino a poco fa camminava un’ora al giorno ed ha una grande passione per lo sport.è inoltre la nonna della ginnasta Emilie, che partecipò alle Olimpiadi di Atlanta 1996, ed ha rimarcato di essere “contro ogni forma di dittatura“, sottolineando poi come i Giochi siano “un momento formidabile per conoscere altri esseri umani“. Nata nel lontano 1921, Melanie contribuirà dunque alla staffetta della ...