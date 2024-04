Paredes e Dybala in forma mondiale Smalling gigante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) SVILAR 7. Per nulla intimorito da San Siro. Stile asciutto e grande efficacia. CELIK 6,5. De Rossi gli affida Leao e il turco ripaga, sacrificando un po’ le avanzate.7. L’esperienza internazionale lo aiuta. Sulle palle alte è un. MANCINI 7,5. Una sentenza sui piazzati, mette un altro timbro dopo il derby. Sempre sul pezzo anche in chiusura. SPINAZZOLA 6,5. Quando mette il turbo non fa prigionieri. Fa il suo anche in marcatura su Pulisic. CRISTANTE 6,5. Equilibratore di grande utilità. Giallo pesante: salterà il ritorno.7. Ha senso del gioco e sente la fiducia. Del tecnico e dei compagni, che lo cercano spesso. PELLEGRINI 6,5. Inizialmente meno nella partita rispetto ad altre serate. Un tempo sufficiente, non scintillante. Sale di colpi alla distanza.7. Un riferimento costante ...