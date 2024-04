(Di venerdì 12 aprile 2024) “Per la prima volta dalla promulgazione dellasulla Pardel, i due regolamenti che la attuano, quello die quello della Commissione di Vigilanza Rai sono differenti, e non si tratta certo di una pura questione lessicale”. Lo dichiara in una nota la Commissaria Elisa Giomi di, a margine della riunione di Consiglio che ha approvato il regolamento dell’Autorità sulle elezioni europee del prossimo giugno. “La discrepanza introduce duee dueper gliche durante la campagna elettorale avranno differente trattamento nella TV pubblica e in quella privata, con evidenti ricadute sull’elettorato. Si deroga così alle previsioni di quel fondamentale presidio della nostra democrazia che è ...

Quello che sta accadendo in Rai da quando si è insediato il governo guidato da Giorgia Meloni non si era mai visto nella storia della Repubblica. Con un colpo di mano e "col favore delle tenebre", ... (today)

Par condicio, secondo AgCom la legge del 2000 è stata stravolta creando "due pesi e due misure" per gli attori politici - Par condicio, secondo AgCom la legge del 2000 è stata stravolta creando "due pesi e due misure" per gli attori politici ...lanotiziagiornale

Giornalisti Rai in protesta contro nuova par condicio: “Trasforma i Tg in megafono del governo” - Con un comunicato letto alla fine delle edizioni dei Tg Rai l'11 aprile, i giornalisti delle testate protestano contro la nuova par condicio che, in sostanza ...fanpage

Nuova par condicio elezioni europee: giornalisti Rai in rivolta, ecco perché - L’Agcom ha approvato il regolamento sulla par condicio per le elezioni europee, ma in Rai i giornalisti sono in rivolta e si dicono pronti alla mobilitazione. Par condicio in vista delle elezioni ...money