(Di venerdì 12 aprile 2024)ignora le mire della maggioranza elasulla parper le tv private. In settimana ilsi èto da solo il regolamento in Vigilanza Rai. La proposta di Fdi-Lega e Noi Moderati (Forza Italia) è stata formulata ad hoc per assicurare sempre più spazio di parola al governo nella tv pubblica, restringendo quelli dedicati l’opposizione. La stessa cosa però non avverrà nelle tv private: il consiglio dell’Autorità garante per le comunicazioni, infatti, non ha introdotto cambiamenti al testo iniziale trasmesso alla Commissione di Vigilanza, che, nel regolamento valido per la Rai, era stato invece appunto modificato con il cosiddetto...

Ogni volta che si avvicina un appuntamento elettorale, in Italia si torna a parlare (anche per via di modifiche ad hoc) dell’importanza di un sistema di monitoraggio per la par condicio ... (giornalettismo)

La maggioranza cambia la par condicio in vista delle europee In vista delle elezioni europee , la maggioranza ha approvato in Vigilanza un emendamento che cambia la par condicio escludendo dai ... (tpi)

Amadeus sta per lasciare la Rai. Il conduttore di punta della tv è pronto per andare su Nove, come Fabio Fazio. Soldi? Non solo, standal Corriere della Sera. Ad esempio al presentatore non nono ... (noinotizie)

Par condicio, l’Agcom approva la delibera senza le modifiche del centrodestra. M5s: “Uno schiaffo al lodo Fazzolari” - L’ Agcom ignora le mire della maggioranza e approva senza modifiche la delibera sulla par condicio per le tv private. In settimana il centrodestra si è approvato da solo il regolamento in Vigilanza Ra ...ilfattoquotidiano

Elezioni, in vigore legge sull'informazione istituzionale - Con la convocazione da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per i giorni di sabato 8 giugno e di d ...ansa

Sanremo, Mager non parla con noi - SANREMO - Come ben sapete esiste la legge sulla par condicio, peraltro in fase di grande modifica a giudicare dal dibattito in Commissione Vigilanza Rai, quindi al momento, noi come televisione siamo ...primocanale