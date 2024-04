Papa | chi crede in Dio ripudia la guerra

(Di venerdì 12 aprile 2024) 21.30 "Dio è pace e vuole la pace. Chiin Lui non può chere la" E' l'appello alla pace diFrancesco inviato al Network Alarabiya al termine del Ramadan. "Sono angosciato per il conflitto in Palestina e Israele -dichiara-cessi subito il fuoco nella Striscia di Gaza, dove è in corso una catastrofe umanitaria; possano arrivare gli aiuti alla popolazione palestinese che soffre tantissimo;si rilascino gli ostaggi"."Nel cuore della gente comune -dice-c'è un grande desiderio di pace". Poi il grido:"Basta, fermatevi".

"Dio è pace e vuole la pace. Chi crede in Lui non può che ripudiare la guerra , la quale non risolve, ma aumenta i conflitti. La guerra , non mi stanco di ripetere, è sempre e solo una sconfitta: è una ... (quotidiano)

Il Papa,chi crede in Dio non può che ripudiare la guerra - Chi crede in Lui non può che ripudiare la guerra, la quale non risolve, ma aumenta i conflitti. La guerra, non mi stanco di ripetere, è sempre e solo una sconfitta: è una via senza meta; non apre ...ansa

Roberto Cavalli, morto il «re dell'animalier»: chi era lo stilista (amante dell'arte) che ha vestito migliaia di star - È morto Roberto Cavalli. Lo stilista e fondatore dell'omonica casa di moda fiorentina aveva 83 anni ed era malato da tempo. Nato a Firenze il 15 novembre del 1940, è stato tra ...ilmessaggero

Papa Francesco, alle popolazioni del Medio Oriente dice: basta, fermatevi! - Papa Francesco lo ha scritto nel messaggio che ha inviato al network televisivo Al Arabiya. "Dio è pace e vuole la pace. Chi crede in Lui non può che ripudiare la guerra, la quale non risolve, ma ...acistampa