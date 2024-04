Panda elettrica | l’uscita è rimandata dopo il 2030

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 12 aprile 2024) La permanenza dellaa motore endotermico sul mercato automobilistico è stata ampliata fino al, questo significa che perdelladovremo aspettare ancora un bel po’ Di recente stavano girando alcuni rumor sul fatto che Stellantis avesse intenzione di abbandonare l’Italia. Per rispondere a questi rumor è intervenuto l’amministratore delegato di Stellantis in persona, ovvero Carlos Tavares. L’amministratore ha infatti smentito questi rumor, rispondendo che anzi, Stellantis vuole puntare molto sull’Italia. Non è di certo una cosa di cui essere sorpresi,tutto i clienti italiani di Stellantis sono centinaia di migliaia e abbandonare uno dei paesi più fedeli sarebbe una mossa davvero pessima. Basti pensare proprio alla, che tra ...