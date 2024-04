Panchina Milan | se De Rossi vince Pioli se ne va…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 12 aprile 2024), il ritorno di Europa League contro la Roma sarà fondamentale per il futuro di: se passa Delarischia di saltare Il primo round della doppia sfida trae Roma, che decreterà una delle quattro semifinaliste dell’Europa League, se l’è aggiudicato mister Daniele De, grazie ad un’ottima prova della sua formazione. I giallohanno, infatti, messo in campo grande grinta e cattiveria e sono riusciti a trovare il gol del vantaggio al 17esimo minuto, con un colpo di testa di Gianluca Mancini. Notte fonda, invece, per il primo tempo dei ragazzi di Stefano, che non sono riusciti ad esprimersi al meglio. Adesso il cammino europeo delsi complica. Sì, perché per passare il turno bisognerà ...