Panatta | pugno duro contro le baby gang | “Servono le sculacciate”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024) Adrianointende utilizzare ille: lo ha ribadito nel corso di una conferenza stampa nella città Proprio come si faceva una volta: alla vecchia maniera. Per cercare di combattere questo tipo di violenza giovanile Adrianonon ha alcun dubbio: i giovani devono essere presi a. Anche se, a dire il vero, ha utilizzato un altro tipo di termine ma la sostanza non cambia affatto. L’ex campione del tennis ed ora opinionista sportivo ne ha parlato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel Comune di Treviso. Adrianole(Ansa Foto) Ciityrumors.itL’antidoto per cercare di combattere la generazione violenta ...