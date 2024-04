Pamela | un’emozione europea | Devo tanto alla mia Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Bolognina Boxe festeggia la campionessa. Pomeriggio di celebrazioni nella palestra di via Alfieri Maserati per la prima uscita diMalvina Noutcho Sawa da campionessaEbu Silver dei pesi leggeri. I compagni di allenamenti, gli allenatori e i sostenitori della trentaduenne italiana l’hanno accolta a sorpresa a bordo ring per tributarle l’ennesimo riconoscimento per il grande risultato ottenuto tra le sedici corde del PalaDozza il 5 aprile. Il più bello forse perché spontaneo e informale, nel quartier generale della società che l’ha accompagnata fino allo straordinario raggiunto a livello continentale e che è pronta a spingerla oltre. "Ancora non ho realizzato l’impresa – racconta Malvina tra un’abbraccio, un selfie e un pezzo di torta griffata Bolognina Boxe –. L’emozione è ancora tanta. Quando schiarisco un po’ la mente comincio a ...