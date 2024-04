Pallavolo Casciavola | una giornata che vale una stagione per la Serie C e la Serie D

(Di venerdì 12 aprile 2024)(Pisa), 12 aprile 2024 - Quella in programma sabato 13 alle 21 al Pala Pediatrica e che vedrà la PediaTussdi fronte al Volley Livorno è la partita cheuna. Le due squadre sono appaiate al secondo posto, ultimo utile per agganciare i playoff promozione, la squadra rossoblù ha il piccolo vantaggio, in caso di arrivo a pari punti, di essere posizionata meglio rispetto alle labroniche per aver vinto una partita in più, per questo motivo un caso di vittoria da tre punti il secondo posto sarebbe matematico. Sarà una partita estremamente complicata e non potrebbe essere altrimenti quando ad affrontarsi sono due squadre di vertice. Alla PediaTuss servirà tirare fuori tutto il meglio possibile, senza accusare cali di tensione cercando di ripetere la buona prestazione mostrata nell'ultimo ...

