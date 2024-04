Pallanuoto | Coppa Italia | Pro Recco-Savona e Brescia-Ortigia saranno le semifinali

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sono state decise ledelladimaschile,Pro-RNe AN-CC, e si svolgeranno ad Albaro. La Proha battuto il CN Posillipo per 19-3, mentre la RNha vinto sulla Check Up Salerno per 11-7. Poi il CCha giocato vincendo contro Iren Genova Quinto 14-10. Infine, l’ANha avuto la meglio sullaTrieste 9-6. SportFace.

Si assegna il primo trofeo dell’anno per la P alla nuoto maschile: da domani alla piscina Marco Paganuzzi di Albaro in scena la Final Eight della Coppa Italia Maschile UnipolSai. Tutti contro la Pro ... (oasport)

La Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno sarà presente alla Final Eight di Coppa Italia . Tre giorni in nei quali si disputeranno quarti di Final e, semi Final i e Final i, a Genova, presso le Piscine di ... (2anews)

tutto secondo pronostico nella prima giornata della Final Eight della Coppa Italia Maschile UnipolSai di Pallanuoto . Alla piscina Marco Paganuzzi di Albaro sono andati in scena i quarti di finale ... (oasport)

Pallanuoto: avanzano tutte le favorite in Coppa Italia, tutto facile per la Pro Recco - Tutto secondo pronostico nella prima giornata della Final Eight della Coppa Italia Maschile UnipolSai di Pallanuoto. Alla piscina Marco Paganuzzi di Albaro sono andati in scena i quarti di finale che ...oasport

Quarti di finale Pallanuoto: Rari Nantes Salerno perde a Savona 11 a 7 - Stampa Si è svolta presso le Piscine di Albaro di Genova la prima giornata di Final Eight di Coppa Italia. Il Quarto di Finale tra la Bper RN Savona e la Check-Up Rari Nantes Salerno, in programma ven ...salernonotizie

Coppa Italia, finali alle Piscine d'Albaro: sabato derby Pro Recco-RN Savona - Al via la Coppa Italia di Pallanuoto maschile, Genova, Piscine d'Albaro, venerdì 12 aprile 2024 i quarti di finale. Nel primo match Pro Recco avanti con un secco 19-3 sul CN Posillipo. Quaterna di ...rainews