Pallanuoto | avanzano tutte le favorite in Coppa Italia | tutto facile per la Pro Recco

(Di venerdì 12 aprile 2024)secondo pronostico nella prima giornata della Final Eight dellaMaschile UnipolSai di. Alla piscina Marco Paganuzzi di Albaro sono andati in scena i quarti di finale che hanno premiato le compaginiin vista del penultimo atto di domani.moltoper la Proche si sbarazza per 19-3 del Posillipo, andando a caccia dell’undicesimo trionfo di fila nella manifestazione. Sarà derby ligure a Genova: contro con l’RN Savona in semifinale. Successi anche per AN Brescia ed Ortigia che si contenderanno l’altro posto nella finalissima. Venerdì 12 aprile – Quarti di finale Pro-CN Posillipo 19-3 (4-0, 7-3, 5-0, 3-0) Bper Savona-Check Up RN Salerno 11-7 (3-2, 1-3, 3-1, 4-1) CC Ortigia-Iren ...