Pallamano Youth League al Palaboschetto con le under 20

(Di venerdì 12 aprile 2024) E’ partita giovedì al “Pala Boschetto” la seconda fase del torneo, dedicato alle selezioni20 femminili. Un concentramento decisivo, per le otto contendenti che, sommando i punti della prima fase - disputata lo scorso dicembre 2023 - vanno a caccia di uno dei quattro pass qualificazione al “final round” in programma il prossimo giugno a Chieti, con in palio lo scudetto di categoria. Otto le contendenti che si preparano ad approdare in Emilia: si tratta di Salerno, Mestrino, Prato, Malo, Sassari, Camerano, Erice e l’Ariosto Ferrara padrona di casa. Una vera festa dello sport a tinte rosa: un evento suggestivo e importante, con in palio un pass per giocarsi le finalissime di categoria, patrocinato dal Comune di Ferrara. La prima squadra dell’Ariosto tornerà in campo il 20 aprile. re. fe.

