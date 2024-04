Palazzo Marino | tutto pronto per il maxi restauro targato Tod’s

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano, 12 aprile 2024 – Con la fine della copertura dei ponteggi, con lo sponsorbene in vista al centro, hanno preso ufficialmente il via i lavori didiche costeranno 2,7 milioni di euro. I lavori previsti Ilriguarda tutte le facciate del, quelle esterne su piazza della Scala, piazza San Fedele, via Case Rotte e viaper una superficie di 5.345 mq, e quelle interne sul Cortile d'Onore, con gli elementi originali risalenti al XVI secolo del portico e del loggiato, per 2.224 mq. I lavori avranno una durata complessiva di 16 mesi. Il cronoprogramma Da programma si prevede il completamento deldella facciata su piazza della Scala entro la fine di agosto 2024, successivamente il cantiere ...

