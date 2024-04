Pagelle Milan-Roma | i voti di Tuttosport | attacco deludente e bocciato

Lukaku in fuorigioco e rigore non dato La furia di Pioli e le polemiche dopo Milan-Roma - Non sono mancati gli episodi controversi nella sfida di San Siro di Europa League. Resta il dubbio sul possibile fuorigioco di Lukaku nell'azione che porta al vantaggio della Roma ...msn

Milan-Roma, le Pagelle dei quotidiani: Mancini decisivo, ElSha-Celik annullano Theo-Leao - La Roma espugna San Siro grazie al gol di Mancini. I giallorossi portano a casa un risultato importantissimo in vista della sfida di ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan. Gara decisa ...siamolaroma

Europa: Gasperini più dentista di Klopp e Leao dà ragione a Cassano - CALCIO EUROPEO - Le Pagelle di Roberto Beccantini dopo l'andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League ...eurosport