Pagelle Lazio-Salernitana 4-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le, ie ildi4-1, anticipo della trentaduesima giornata di. Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, la squadra di Tudor trova i tre punti e sale a quota 49 in classifica grazie alle reti di Felipe Anderson (doppietta) e Vecino in una partita condizionata dalle tante assenze: Tudor deve fare a meno di Provedel, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Zaccagni e Immobile. Dal 1’ a centrocampo ci sono Kamada e Vecino, con Felipe Anderson e Luis Alberto a supporto di Castellanos. Nel girone di ritorno di questo campionato,(42) e(35) sono due delle quattro squadre diA ad aver tentato meno tiri nello specchio. Eppure, dopo ...

