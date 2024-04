Pace | dialogo artistico fra Manzù e Moroni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Unsul tema dellafra due artisti bergamaschi che hanno segnato la storia dell’arte: Giovan Battista(1520-1578) e Giacomo(1908-1991). È stata inaugurata ieri in Duomo, in Città Alta, la mostra “a voiin Cattedrale“, nuova tappa di “Destinazione Museo“, il percorso verso l’apertura del nuovo Museo Diocesano, realizzata nell’ambito delle Settimane della Cultura 2024 promosse dalla Diocesi di Bergamo e dedicate al tema universale della. Punto di partenza sono le opere che i due artisti hanno realizzato per la Cattedrale, quali la grande pala diall’altare di S.Caterina d’Alessandria (1576) e la scultura in bronzo diraffigurante ...