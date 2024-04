Ospedale del Casentino | al via i lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – Dal 15 aprile prenderanno il via idi adeguamentodell’deldella durata di un anno che interesseranno l’intera struttura ospedaliera con il rifacimento della pavimentazione di alcune aree edell’impianto. Gli interventi per rendere più sicuro l’sotto il profilo degli incendi richiedono l’accesso ai controsoffitti di tutti i corridoi della struttura. In considerazione della natura e della sede degli interventi, saranno necessarie rimodulazioni e trasferimenti temporanei interni all’delle attività sanitarie, che comporteranno la ridefinizione dei percorsi di accesso ai vari ...