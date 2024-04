Ospedale | andate in pressing sugli amministratori regionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una nuova mozione è stata presentata dai consiglieri Francesco Benaglia e Gianluca Soliani, del gruppo Avanti, in merito alla salvaguardia e al potenziamento dell’di Guastalla. I due consiglieri tornano all’attacco per sollecitare interventi attesi da tempo ma che ritardano a essere messi in pratica sul territorio della Bassa. "A fine maggio 2023 l’Unione Bassa Reggiana ha approvato una mozione – dicono Benaglia e Soliani – che invitava a ripristinare entro fine anno il Punto nascite, l’Ostetricia, la Pediatria ina Guastalla, oltre a ridurre le liste d’attesa per le visite specialistiche. Invece, consideriamo che l’di zona stia progressivamente decadendo di importanza, pur se indicato come secondodella provincia. Chiediamo che i vertici dell’Unione Comuni, insieme a una ...