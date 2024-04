Osimhen | vorrebbe una squadra da Champions per il futuro

Il Napoli ha confermato la prossima cessione di Victor Osimhen in estate, e sembra che Chelsea , PSG e Arsenal saranno tra i principali contendenti per il suo acquisto. Tuttavia, secondo quanto ... (dailynews24)

Napoli, sfuma l’idea Psg per Osimhen: non è nelle priorità dei francesi - Dalla Francia arrivano importanti novità per Victor Osimhen. Per il Psg l'attaccante del Napoli non è più una priorità ...dailynews24

GAZZETTA - Osimhen vuole giocare in Champions, servono i 120 milioni della clausola - La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul possibile addio di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che vorrebbe trasferirsi ad una squadra che giochi in Champions League: "Osimhen, infatti, ha l'am ...napolimagazine

MERCATO - PSG su Victor Osimhen, proposti quattro calciatori per abbassare il prezzo, i dettagli - NAPOLI - Secondo Il Mattino, il PSG sarebbe fortemente interessato a Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ma non vorrebbe pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria e avrebbe proposto q ...napolimagazine