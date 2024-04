Oroscopo Paolo Fox sabato 13 Aprile 2024 | Cancro geloso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’diFox per oggi,13Ariete Con intelligenza supererai un ostacolo, una discussione serale. Amore in netta ripresa. Contatti, telefonate da un ex. Toro Giornata stancante: sei indeciso in amore, e forse per tutto quanto è accaduto nei mesi passati. Gemelli Ti muoverai esattamente come richiedono le circostanze. Puoi vincere sia in amore che sul lavoro. Nuove proposte.Gelosia, paure: in amore qualche dubbio resta. Oggi sarà una giornata parecchio nervosa. Leone È unmolto intrigante, incontri piacevoli. Ora puoi anche vincere una sfida importante. Vergine In attesa di notizie dal lavoro, fai attenzione: non contano solo i soldi. Non rischiare. Bilancia È bene dare il meglio in ogni situazione. Solo ...