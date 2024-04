Orologio da 50mila euro scippato a Napoli | due arresti della Polizia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ritenuti gli autori dello scippo di un costosoRolex da, i due giovani di 30 e 25 anni, a cui laha notificato un arresto in carcere emesso dal gip diper il reato di furto con strappo aggravato in concorso. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata nel luglio del 2023 dalla vittima, una turista svedese, al commissariato Decumanicittà. I due entrarono in azione in sella a uno scooter nei pressi del museo Filangieri. I poliziotti sono riusciti a risalire agli autori del reato grazie al riconoscimentotarga dello scooter. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

