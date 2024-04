Ormai è quasi certo che ci saranno 5 squadre italiane in Champions l' anno prossimo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Adesso siamo davvero a un passo dal traguardo: l'Italia ècerta di poter iscrivere una squadra in più (cinque anziché quattro) alla prossimaLeague. Un traguardo inseguito per tutta la stagione, e che grazie agli ultimi risultati sta per diventare realtà grazie al primo posto dell'Italia nel ranking europeo per nazioni, una leadership che si è fatta via via sempre più solida e che premierà le nostrenella prossima edizione di. Quando cambierà tutto, dal momento che la vecchiaLeague andrà in soffitta, e quella dell'edizione 2024/25 sarà totalmente diversa: quattroin più (36 al posto delle attuali 32), niente più gironi, una classifica unica in cui ciascuna squadra giocherà otto partite (contro le attuali sei), con le avversarie ...