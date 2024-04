“Ora devo parlare io” Amici 23 | Mew rompe il silenzio dopo il caos su Gaia | polemiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ad23 il casocontinua a tenere banco. E ora ad intervenire sulla delicata questione ci avrebbe pensato anche Mew, la cantante che ha lasciato il talent show di Maria De Filippi per problemi personali. Parlando della ballerina, è rimasta vittima di un infortunio che non le permetterà di esibirsi per circa 3 settimane. Inizialmente si era ipotizzato il suo ritiro, ma poi Raimondo Todaro ha preso una decisione. Infatti, l’insegnante di23 ha invitatoad accettare la proposta di essere sostituita da un’altra ballerina fino al suo rientro, parliamo di Aurora Ranvestel. Ma proprio Mew, seppur in maniera non esplicita, ha voluto dire la sua sulla questione scatenando altre. Dunque, la tensione intorno al programma si fa sempre più evidente. Leggi anche: “Non avete idea ...

Esordio convincente per Jannik Sinner a Montecarlo. Il n.2 del mondo si è imposto nettamente contro lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-1 6-2 nella sfida valida per il secondo ... (oasport)

Kate Antropova , 21 anni, ha trascinato Scandicci alla prima finale scudetto di pallavolo femminile. Hanno vinto in casa di Paola Egonu che in Italia non l’aveva mai mancata dal 2018: doppio 3-0 ... (ilnapolista)

Calcio: Juric, 'Non ho mai vinto un derby, è un neo' - "In questo triennio si è fatto un lavoro straordinario, ma c'è il neo dei derby: non sono mai riuscito a vincerlo, ora voglio battere la Juve". (ANSA) ...ansa

Tutti in piazza per Mirafiori, migliaia al corteo a Torino - Sindacati, istituzioni e studenti: sono migliaia in piazza a Torino per chiedere il rilancio dell'automotive e di Mirafiori. E' il giorno dello sciopero generale di otto ore, proclamato da tutti i ...ansa

Kvaratskhelia: "Amo Napoli, se dovessi andarmene mi mancherebbe" - Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del suo amore per Napoli e per il calcio, oltre che dell'ammirazione per Maradona ...gianlucadimarzio