Oppini: «Torino-Juventus Pronostico un pareggio. Vi racconto il mio derby della Mole» – ESCLUSIVA - Francesco Oppini ha fotografato a 360° il prossimo derby della Mole, così l’opinionista nell’intervista a Calcionews24 verso Torino-Juventus 24 ore e poco più ci separano dal prossimo derby della Mole ...calcionews24

Torino-Juventus, il politico irlandese Mick Wallace al Parlamento Europeo con la maglia granata: «Forza Toro, Juve m****» - Il Derby della Mole tra Torino e Juventus infiamma non solo la Serie A, ma anche il Parlamento Europeo grazie a Mick Wallace. Capello lungo, ondulato e bianco come la barba, prima fila in Plenaria e m ...informazione

Deputato irlandese urla 'Juve me**a' al Parlamento Europeo: Oppini è un fiume in piena - In una storia sui social l'opinionista e figlio d'arte Francesco Oppini ha commentato l'episodio avvenuto a Bruxelles. La Serie A è arrivata alla 32esima giornata che ha in programma anche il derby de ...informazione