Operai ustionati in Molise | manager salernitano tra i 4 indagati

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura di Campobasso ha iscritto quattro persone nel registro degliper l’incidente sul lavoro costato la vita a Claudio Amodeo, 53 anni, l’o di Vinchiaturo ustionato insieme a un collega a causa dell’incendio e dell’esplosione avvenuti lo scorso 4 aprile all’interno di una cabina elettrica della cementeria della Heidelberg Materialis Italia Cementi di Guardiaregia (Campobasso). Amodeo era deceduto dopo due giorni di agonia, sabato scorso, al Centro Grandidi Napoli dov’era stato trasportato in condizioni disperate; le condizioni dell’altro ferito, 58enne ricoverato a Roma, sono leggermente migliorate. Il procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, con l’aggravante di essere stato commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche, è stato aperto nei ...

