Operai caduti nel Reno e salvati dalle acque dai poliziotti | ecco come

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bologna, 12 aprile 2024 – Hanno visto quell’o aggrappato ad un muletto che stava sprofondando all’interno del fiumee sono intervenuti immediatamente (video). E’ successo ieri pomeriggio e a intervenire, con coraggio e prontezza per soccorrere due uomininellesono stati gli operatori della polizia di Stato. Alle 15 gli agenti a bordo di una volante hanno notato dalla Tangenziale di Bologna su cui stavano transitando l’o, italiano del 1984, aggrappato al muletto che stava sprofondando all’interno del fiume. Nello specifico l’uomo stava attraversando il fiume per ultimare dei lavori di manutenzione alle travi che sorreggono la tangenziale bolognese e, una volta arrivato a metà è rimasto bloccato. E’ riuscito comunque a uscire dell’abitacolo rimanendo ...

