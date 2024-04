Omicidio Sofia Castelli | l’ex fidanzato Zakaria Atqaoui condannato a 24 anni di carcere La pm aveva chiesto l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Corte d’Assise del Tribunale di Monza, presieduta da Carlo Ottone De Marchi, haa 24diil 23enne italo-marocchinoper l’delfidanzata, 20enne, uccisa a coltellate il 29 luglio 2023 a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. All’imputato erano state contestate le aggravanti della premeditazione e dell’uso del mezzo insidioso essendosi nascosto per ore nell’armadio della camera diper poi assalirla nel sonno. Il 29 luglio 2023– secondo le indagini – era tornata da una serata in discoteca con un’amica, Aurora Fiameni. Ad attenderla, nell’abitazione, nascosto in un armadio,...