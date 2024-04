Omicidio Sofia Castelli | la rabbia dopo la condanna all’ex fidanzato | “Troppo pochi 24 anni”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Cologno Monzese (Milano), 12 Aprile 2024 - Insulti, proteste e lacrime alla lettura della sentenza della Corte di Assise di Monza, che oggi hato a 24di reclusione Zakaria Atqaoui, il 23enne che all'alba del 29 luglio 2023 ha ucciso con otto coltellate nel sonno la ex fidanzata 20enneessersi nascosto nell'armadio della casa della ragazza. I commenti degli amici e conoscenti "A 40sarai fuori di galera, vergognati", uno dei commenti, tra le parolacce, arrivati dal pubblico di parenti, amici e conoscenti in aula nei confronti del giovane italo marocchino, che dalla gabbia ha tenuto gli occhi bassi e non ha aperto bocca. Per il 23enne la Procura aveva infatti chiesto laall'ergastolo. "Ci aspettavamo una sentenza ...