Omicidio di Aosta | il legale di Sohaib Teima | «Non era in fuga e non ha precedenti | non ha il profilo di un criminale»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non era inquando la polizia francese lo ha identificato e fermato a Lione, né il suoè compatibile con quello di un. Così l’avvocato diprova ad allontanare dal suo assistito i sospetti sull’efferato femminicidio nel Valdostano. Il 21enne, originario di Fermo con triplice cittadinanza italiano-egiziano-marocchina, è stato preso in custodia dalla polizia d’Oltralpe il 9 aprile scorso, «gravemente indiziato» dell’di Auriane Nathalie Laisne. Il corpo della 22enne è stato scoperto 5 giorni prima abbandonato senza vita in una cappella sconsacrata in una frazione di La Salle, in Valle d’. L’ipotesi degli investigatori è che abbia ucciso la giovane accoltellandola alla gola e all’addome, per poi trascinare il corpo ...

